Стали известны составы команд в шоу-матче на The International 11

The International. Фото: games.mail.ru

Репортер HellRaisers Яна b2ru Химченко и бывший киберспортсмен Александр XBOCT Дашкевич, которые работают в эфирной русскоязычной команде на The International 2022 по Dota 2, выступят в шоу-матче, пишет Cybersport.ru.

Он пройдет 30 октября в промежутке между финалом нижней сетки и гранд-финалом.

В составе с XBOCT, который будет называться Team Dragon, сыграют Троелс syndereN Нильсен, а также китайский, бразильский и перуанский кастеры под никами Yuno, Warss и Mr Choco.

Конкуренцию им составит ростер Team Thunderhide, в который, помимо b2ru, войдут Авери SVG Сильверман, а также представители студий на китайском, португальском и испанском языках Wind, guipepe и Imperius.

Напомним, что The International 2022 проходит 15-30 октября в Сингапуре. Участники разыгрывают более 17 млн долларов призовых. Чемпионат продолжится 29 октября.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994402-stali-izvestny-sostavy-komand-v-shou-matche-na-the-international-11/