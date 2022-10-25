Двукратный чемпион The International назвал финалистов TI 2022

Топиас Topson Таавитсайнен. Фото: Dot Esports

Двукратный чемпион The International по Dota 2 Топиас Topson Таавитсайнен дал прогнозы на заключительную стадию плей-офф TI- 2022, передает NUR.KZ со ссылкой на Dota2.ru.

"Я предполагаю, что Tundra Esports одолеет Team Secret. Мне кажется так, но будет близко: 2-1. Team Aster против Team Liquid. Если честно, не думаю, что я видел хотя бы одну игру Team Aster, поэтому я ничего не знаю про этот коллектив. Team Aster уже победила в одном раунде нижней сетки, получается, что они не пришли прямиком из верхней. Не знаю, будет очень напряженно. Будет странно, если в топ-3 будут только команды из Европы. Поэтому какая-то часть меня чувствует, что Team Aster победит Team Liquid.

Но в это же время Team Liquid выигрывала все свои игры. Не знаю, 60 на 40 в пользу Team Aster, может быть, и 70 на 30 в пользу Tundra Esports против Team Secret. Этот же матч будет в гранд-финале - Team Secret - Tundra Esports. Вот мои предсказания",- озвучил Topson.

Заключительные матчи плей-офф на The International 2022 пройдут 29-30 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994224-dvukratnyy-chempion-the-international-nazval-finalistov-ti-2022/