PSG.LGD и Thunder Awaken покинули The International 11

Киберспортивная команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/lgdgaming

На главном турнире сезона The International 2022 по Dota 2 в Сингапуре с общим призовым фондом более 17 млн долларов определились финалисты в сетке виннеров, передает NUR.KZ.

В четвертом раунде нижней сетки Team Aster выбила из турнира прошлогоднего финалиста The International команду PSG.LGD (2:0).

Теперь в полуфинале лузеров коллектив из Китая сразится с Team Liquid, которая в свою очередь оказалась сильнее Thunder Awaken - 2:1.

В финале верхней сетки встретятся Team Secret и Tundra Esports. Победитель этого матча выйдет в гранд-финал, а проигравший - сразится с победителем пары Team Aster - Thunder Awaken.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 17 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994166-psglgd-i-thunder-awaken-pokinuli-the-international-11/