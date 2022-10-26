Puppey об атмосфере The International 11: Я вообще не чувствовал ее из-за небольшого зала

Клемент Puppey Иванов. Фото: twitter.com/teamsecret

Участники состава Team Secret по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок и Клемент Puppey Иванов поделились мнением об атмосфере The International 2022, пишет Cybersport.ru.

В интервью изданию Esports Heaven они также рассказали, как относятся к тому, что большая часть матчей турнира прошла не на стадионе.

"Я думаю, было бы хорошо, если бы плей-офф TI11 начался сразу на большом стадионе, чтобы каждая команда могла сыграть там. Это действительно большой опыт для всех игроков, поэтому очень грустно, что только четыре команды будут играть перед большой толпой", - заявил Роман Фоминок.

"Когда на The International ты выходишь на сцену и слышишь крики толпы — это волшебно. Я вообще не чувствовал всего этого на этом TI из-за небольшого зала. Это совершенно другая атмосфера. Я не видел, чтобы Гейб Ньюэлл выходил на сцену и говорил: "Добро пожаловать на The International". Верни тот вайб, чувак", - добавил Клемент Иванов.

В этом году только четыре решающих матча The International будут сыграны на стадионе. Остальные поединки плей-офф проходили в выставочном павильоне, вместимость зрительного зала в котором составила менее тысячи человек.

The International 2022 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. 23 октября закончилась первая часть плей-офф — команды ушли на пятидневный перерыв.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994349-puppey-ob-atmosfere-the-international-11-ya-voobsche-ne-chuvstvoval-ee-iz-za-nebolshogo-zala/