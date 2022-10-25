YapzOr о перерыве в плей-офф TI11: В эти пять дней просто нечего делать

Язид YapzOr Жарадат. Фото: twitter.com/teamsecret

Бывший саппорт Team Secret Язид YapzOr Жарадат высказался о пятидневном перерыве между матчами в плей-офф на The International 2022 по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

В беседе со стримером Жаном Gorgc Стефановски он отметил, что такая длительная пауза на турнире может негативно сказаться на командах.

"Что за хрень? Нет, я не знал об этом. Боже мой, это просто ужас. Подобное случилось с нами [в составе Secret] на мейджоре. Внезапно у нас образовался перерыв между играми в целых пять дней. Богом клянусь, мы начали сходить с ума и скучать по дому. В эти пять дней просто нечего делать — ты же не пойдешь веселиться в городе во время чертового TI или вообще какого-либо турнира. Ты просто сидишь и ничего не делаешь. Боже мой", - заявил Язид Жарадат.

Матчи плей-офф на The International 2022 стартовали 20 октября. Спустя четыре игровых дня турнир был приостановлен, предположительно, из-за концерта певца Джастина Бибера, который должен был состояться на той же площадке, что и TI11.

О пятидневном перерыве в решающей стадии чемпионата было известно заранее, Valve не стала менять расписание даже после переноса мирового тура исполнителя на 2023 год.

Заключительные матчи плей-офф на The International 2022 пройдут 29-30 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994207-yapzor-o-pereryve-v-pley-off-ti11-v-eti-pyat-dney-prosto-nechego-delat/