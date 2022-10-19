RAMZES666 покинул команду Virtus.pro

Роман RAMZES666 Кушнарев. Фото: virtus.pro

Состав российской киберспортивной команды Virtus.pro по дисциплине Dota 2 остался без керри Романа RAMZES666 Кушнарева, сообщает официальный сайт организации.

Последний матч под этим тегом российский киберспортсмен сыграл в Last Chance Qualifier перед The International 2022.

В клубе отметили, что контракт Романа Кушнарева с Virtus.pro действовал до турнира в Сингапуре. После того как команда не смогла пройти в основную часть турнира, стороны решили не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, что Virtus.pro заняла второе место в квалификации The International 2022 и прошла в стадию Last Chance. Там коллектив остановился в шаге от слота на групповом этапе, уступив Team Secret в верхней сетке плей-офф и Team Liquid в нижней.

The International 11 проходит в эти дни в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 16 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993467-ramzes666-pokinul-komandu-virtuspro/