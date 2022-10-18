Entity пробилась в плей-офф The International 2022

Киберспортивная команда Entity. Фото: twitter.com/fishmandota2

Киберспортивная команда Entity победила Talon Esports в переигровках группы B на турнире The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Противостояние закончилось со счетом 2:0. Коллектив Дмитрия Fishman Полищука заработал слот в нижней сетке плей-офф.

Talon Esports завершила выступление на турнире. Ранее чемпионат покинули TSM FTX, Soniqs и BetBoom Team.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более 16 миллионов долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993267-entity-probilas-v-pley-off-the-international-2022/