Team Liquid победила Virtus.pro и прошла на The International 2022

Team Liquid. Фото: twitter.com/TeamLiquid

Киберспортивная команда Team Liquid победила российский коллектив Virtus.pro в финале нижней сетки The International 2022: Last Chance по Dota 2, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Айдена iNSaNiA Саркои. Тем самым коллектив Team Liquid заработал квоту на The International 2022. Тогда как российская команда Virtus.pro пропустит чемпионат.

Ранее слот на The International 2022 получила команда Team Secret, обыгравшая в финале виннеров ростер Егора Xakoda Липартии со счетом 2:0.

Напомним, что стадия последнего шанса на The International 2022 прошла с 8 по 12 октября в Сингапуре. Команды разыграли две путевки на групповой этап главного турнира сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1992366-team-liquid-pobedila-virtuspro-i-proshla-na-the-international-2022/