Team Secret против PSG.LGD: вышла сетка плей-офф The International 11

The International. Фото: games.mail.ru

Стал известен посев в плей-офф The International 2022 по Dota 2 с призовым фондом более 16 млн долларов. Стадия на выбывание пройдет с 20 по 30 октября, пишет Cybersport.ru.

Плей-офф будет разделен на два этапа. Первый состоится 20-23 октября, затем участников ждет перерыв пять дней, а финальные поединки запланированы на 29-30 октября.

Матчи первого этапа нижней сетки пройдут до одной победы, гранд-финал — до трех. Формат остальных встреч — best-of-3.

Посев в плей-офф определялся по итогам группового этапа, который прошел 15-18 октября. Лучшие команды выбирали себе оппонента из коллективов, которые заняли 3-4 места в противоположных группах.

В нижней сетке использовался аналогичный принцип, только составы с пятых позиций выбирали оппонента из тех, что остановились на 7-8 строчке в другой группе.

Верхняя сетка

1/4 финала

Evil Geniuses - Thunder

Team Secret - PSG.LGD

Tundra - OG

Team Liquid - Team Aster

Нижняя сетка

Первый раунд

Hokori - beastcoast

Team Spirit - BOOM Esports

Fnatic - Gladiators

Royal Never Give Up - Entity

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1993290-team-secret-protiv-psglgd-vyshla-setka-pley-off-the-international-11/