Natus Vincere пробилась на IEM Rio Major 2022

Natus Vincere. Фото: Joe Brady/Getty Images

Киберспортивная команда Natus Vincere победила Virtus.pro и заработала слот на участие в турнире IEM Rio Major 2022 по CS:GO, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Случилось это в третьем раунде IEM Rio Major 2022: European RMR B.Матч завершился со счетом 2:0 - 16:13 на Mirage, 16:4 на Dust2. Таким образом, коллектив Дениса electroNic Шарипова получил квоту на мейджор.

VP продолжит выступление на RMR-чемпионате. Для команды Джами Jame Али это первое поражение на турнире. Ранее Virtus.pro обыграла Monte и Heroic.

IEM Rio Major 2022: European RMR B проходит с 4 по 9 октября. Коллективы сражаются за восемь слотов в различных стадиях IEM Rio Major 2022.

Сам мейджор состоится с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступят 24 команды, которые преодолеют турниры серии RMR в трех регионах. Ранее стало известно, что все матчи соревнования пройдут при зрителях на двух аренах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1991681-natus-vincere-probilas-na-iem-rio-major-2022/