Команда K23 сыграет с HЕЕТ во втором раунде IEM Rio Major 2022: European RMR B

Команда К23. Фото: vk.com/k23_esports

Стали известны соперники коллективов из СНГ (Natus Vincere, Virtus.pro, K23) во втором раунде IEM Rio Major 2022: European RMR B по дисциплине CS:GO, передает NUR.KZ.

В следующих играх украинская команда Natus Vincere выступит против MOUZ, российский клуб Virtus.pro сразится с Heroic, а казахстанский коллектив K23 сыграет с HEET.

Во втором раунде команды вновь проведут встречи в формате best-of-1.

Ранее Natus Vincere обыграли Illuminar, Virtus.pro победила Monte, а K23 уступила Falcons Esports. Первые матчи следующего тура начнутся 5 октября.

Напомним, что европейские отборочные на IEM Rio Major 2022 разделены на два турнира, в каждом из которых 16 участников разыгрывают восемь слотов на мейджоре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1991185-komanda-k23-sygraet-s-heet-vo-vtorom-raunde-iem-rio-major-2022-european-rmr-b/