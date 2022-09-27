Призовой фонд турнира IEM Rio Major 2022 увеличился на 250 тысяч долларов

Афиша IEM Rio Major. Фото: pro.eslgaming.com

Турнирный оператор ESL официально объявил об увеличении призового фонда киберспортивного турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO на 250 тысяч долларов, передает cybersport.ru.

В сумме участники чемпионата разыграют 1 млн 250 тыс долларов.

Организаторы мейджора также представили обновленную систему распределения призовых. Теперь деньги получат все участники соревнования, в том числе те команды, которые не попадут в топ-16. Изначально для таких коллективов награды не были предусмотрены.

IEM Rio Major 2022 пройдет с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На чемпионате выступят 24 команды, которые преодолеют турниры серии RMR в трех регионах. Ранее стало известно, что все матчи соревнования пройдут при зрителях на двух аренах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1989739-prizovoy-fond-turnira-iem-rio-major-2022-uvelichilsya-na-250-tysyach-dollarov/