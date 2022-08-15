Игрок Team Spirit установил новый рекорд DPC-сезона

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Игрок команды Team Spirit установил два новых рекорда DPC-сезона в гранд-финале крупнейшего международного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2 PGL Arlington Major 2022, сообщает Sports.ru.

Он нафармил больше всего золота за карту и убил больше всего крипов в этом сезоне DPC.

На второй карте гранд-финала против Spirit Ван "Ame" Чуньюй нафармил 75 тысяч золота, убив 1266 крипов. Он играл на Naga Siren.

Чжан "y" Ипин также установил рекорд мейджора – он восстановил 35,6 тысячи здоровья на Dazzle в гранд-финале.

Илья "Yatoro" Мулярчук нанес 121,9 тысячи урона на Манки Кинге, это также рекорд мейджора.

Напомним, что в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983215-igrok-team-spirit-stanovil-novyy-rekord-dpc-sezona/