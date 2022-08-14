"Китай слишком силен": Игрок OG прокомментировал вылет своей команды с PGL Arlington Majors 2022

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Стендин OG Себастьян "Ceb" Дебс прокомментировал вылет команды из международного турнира PGL Arlington Majors 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2, сообщает Cybersport.ru.

"Мы старались изо всех сил, но Китай слишком силен. Хорошая игра, Team Aster, желаю дальнейших успехов. Спасибо фанатам за невероятную поддержку здесь и за рубежом — ребята, вы потрясающие. Благодаря вам мы делаем то, что делаем", - заявил киберспортсмен.

Матч между OG и Team Aster завершился утром 14 августа — встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу китайского коллектива. В результате Aster прошла в финал нижней сетки, а OG покинула турнир. Коллектив Дебса занял четвертое место, заработал $50 тыс. и 590 очков DPC.

На этом чемпионате OG выступила с заменой. Ceb сыграл вместо Михаила Misha Агатова, который не смог приехать в США из-за визовых проблем.

PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне. Команды разыгрывают $500 тыс. и 4 570 очков Dota Pro Circuit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983112-kitay-slishkom-silen-igrok-og-prokommentiroval-vylet-svoey-komandy-s-pgl-arlington-majors-2022/