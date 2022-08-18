Артем Баршак: Team Spirit может выиграть второй The International

Team Spirit. Фото: Twitter The International

Бывший игрок Natus Vincere и Virtus.pro киберспортсмен из Беларуси Артем Fng Баршак высказался об уровне игры состава Team Spirit по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой LEGENDWP.

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По словам Артема Баршака, Team Spirit способна выиграть второй The International.

"Верю ли я, что Team Spirit может выиграть второй The International? Конечно, почему нет. Они выглядят как OG, под конец сезона набрали, поэтому точно могут. OG тоже, когда второй TI брали, — они под конец сезона набрали сильно", - заявил белорусский киберспортсмен.

Напомним, что ранее Team Spirit победила на турнире PGL Arlington Major 2022 в США с общим призовым фондом 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983832-artem-barshak-team-spirit-mozhet-vyigrat-vtoroy-the-international/