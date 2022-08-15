Team Spirit стала чемпионом PGL Arlington Major 2022

Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Киберспортивная команда из России Team Spirit обыграла китайский коллектив PSG.LGD в гранд-финале PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Решающий матч завершился со счетом 3:1. Тем самым коллектив Ярослава Miposhka Найденова стал чемпионом турнира, заработав 200 тысяч долларов призовых и 820 очков Dota Pro Circuit.

Команда из Китая PSG.LGD стала второй. Она получила 100 тыс. призовых и 740 очков DPC. Еще один коллектив из Поднебесной Team Aster завершил турнир на третьем месте.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходил с 4 по 14 августа в Арлингтоне (штат Техас, США). Общий призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983141-team-spirit-stala-chempionom-pgl-arlington-major-2022/