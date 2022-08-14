14 августа определится победитель PGL Arlington Majors 2022

Dota 2. Фото: UGC

14 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут заключительные матчи летнего мейджора PGL Arlington Majors 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Сегодня в финале нижней сетки плей-офф победитель The International 10 команда Team Spirit сыграет с Team Aster за выход в гранд-финал турнира. Матч начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Победителя этой пары ждет встреча с китайским коллективом PSG.LGD за заветный трофей. Решающая игра пройдет в ночь с 14 на 15 августа в 01:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит в американском городе Арлингтон (штат Техас). Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983086-14-avgusta-opredelitsya-pobeditel-pgl-arlington-majors-2022/