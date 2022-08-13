Билеты на чемпионат мира по Dota 2 раскупили за 15 минут

The International. Фото: games.mail.ru

Билеты на международный турнир The International 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2 были раскуплены болельщиками в первый день продажи, сообщает Cybersport.ru.

Многие пользователи reddit отметили, что попытались купить билеты на TI11 в момент начала продаж, однако сразу оказались в длинной очереди. Некоторым все же удалось приобрести билеты спустя какое-то время, а другие заявили, что так и не смогли заполучить желаемые пропуски на турнир.

Как отметили пользователи в комментариях соответствующих тем, проблема заключалась в системе продажи билетов через сервис Ticketmaster, которая, предположительно, только помогает перекупщикам. Последние вскоре начали публиковать объявления, где отметили, что приобрели десятки пропусков на The International 2022 и теперь готовы отдать их желающим по цене около 1 тыс. долларов за каждый, тогда как изначально стоимость варьировалась от 64 за дни плей-офф и до 360 долларов за оба финальных дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983059-bilety-na-chempionat-mira-po-dota-2-raskupili-za-15-minut/