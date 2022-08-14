PSG.LGD вышла в гранд-финал PGL Arlington Majors 2022

Команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/Gamers8GG

В американском городе Арлингтон (штат Техас) определился первый гранд-финалист летнего мейджора PGL Arlington Majors 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

В решающем матче верхней сетки PSG.LGD одолела победителя The International 10 команду Team Spirit. Итоговый счет - 2:0. Тем самым коллектив из Китая пробился в гранд-финал турнира.

Тогда как Team Spirit опустилась в нижнюю сетку, где за выход в гранд-финал поспорит с командой Team Aster, которая в свою очередь прошла Entity (2:1) и OG (2:1).

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне (штат Техас, США). Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков DPC.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983085-psglgd-vyshla-v-grand-final-pgl-arlington-majors-2022/