13 августа определится первый гранд-финалист PGL Arlington Major 2022

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13 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) состоится финал верхней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Тем самым уже сегодня станет известен первый гранд-финалист мейджора в США.

Отметим, что PSG.LGD и Team Spirit ранее встречались в финале The International 10. Тогда в упорной борьбе победу одержал коллектив из СНГ со счетом 3:2.

Матч PSG.LGD - Team Spirit пройдет в ночь с 13 на 14 августа в 00:00 по времени Нур-Султана.

Также сегодня пройдут матчи в нижней сетки плей-офф. Команда beastcoast встретится с OG. Игра запланирована на 21:00.

Победитель этой пары в ночь с 13 на 14 августа (в 03:00) сыграет с командой Team Aster за выход в финал нижней сетки.

Напомним, что общий призовой фонд турнира PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983025-13-avgusta-opredelitsya-pervyy-grand-finalist-pgl-arlington-major-2022/