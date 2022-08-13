Team Aster прошла в полуфинал нижней сетки на PGL Arlington Major 2022

Team Aster. Фото: twitter.com/teamastercn

В американском городе Арлингтон (штат Техас) состоялись матчи в нижней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Российская команда Virtus.pro (в турнире участвовали под тегом Outsiders) выбыла из турнира, проиграв во втором раунде плей-офф коллективу beastcoast со счетом 1:2.

В следующем круге нижней сетки клуб из Перу встретится с OG. Победителя этой пары ждет встреча с Team Aster.

Китайский коллектив в свою очередь одолел команду Entity со счетом 2:1 и пробился в полуфинал нижней сетки плей-офф.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1983023-team-aster-proshla-v-polufinal-nizhney-setki-na-pgl-arlington-major-2022/