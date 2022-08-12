На The International выступят три команды из СНГ

The International. Фото: games.mail.ru

На чемпионате мира по игровой дисциплине Dota 2, который пройдет в Сингапуре, будут участвовать не менее трех команд из Содружества Независимых Государств, сообщает Cybersport.ru.

В The International 2015 участвовали Virtus.pro, Natus Vincere и Team Empire. На чемпионат мира в 2022 году гарантировано отправятся VP и Team Spirit, которые набрали необходимое количество очков DPC. Ещё одна команда получит слот по результатам региональной квалификации.

Всего на TI11 могут сыграть пять ростеров из СНГ. Для этого двум командам из региона нужно успешно выступить на турнире последнего шанса, на котором будут разыграны ещё два слота на чемпионате мира.

The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. На турнире выступят 20 команд. Базовый призовой фонд чемпионата составит 1,6 млн долларов — эта сумма будет увеличена за счет продаж Battle Pass.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982985-na-the-international-vystupyat-tri-komandy-iz-sng/