PGL Arlington Major 2022: Team Spirit встретится с Aster, PSG.LGD сыграет с OG

Team Spirit. Фото: Twitter The International

11 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) состоятся три матча плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

В полуфинале верхней сетки плей-офф победитель The International 10 команда Team Spirit сыграет с китайским коллективом Team Aster. Игра пройдет в ночь с 11 на 12 августа в 03:00 по времени Нур-Султана.

Во второй игре главный фаворит турнира PSG.LGD сразится с OG. Встреча пройдет в ночь с 11 на 12 августа в 00:00.

Также сегодня пройдет заключительный матч (начало в 21:00) первого раунда нижней сетки плей-офф, в котором сойдутся Fnatic и beastcoast. Победитель этой пары встретится с Virtus.pro.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне (штат Техас, США). Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982741-pgl-arlington-major-2022-team-spirit-vstretitsya-s-aster-psglgd-sygraet-s-og/