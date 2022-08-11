PGL Arlington Major 2022: Virtus.pro, Entity и BOOM прошли в следующий круг плей-офф

Команда BOOM. Фото: twitter.com/boomesportsid

В американском городе Арлингтон (штат Техас) состоялись три матча первого раунда нижней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Российская команда Virtus.pro (на турнире выступает под тегом Outsiders) победила Royal Never Give Up со счетом 2:0. Entity в упорном поединке одолела коллектив Evil Geniuses - 2:1. С таким же счетом BOOM взял верх над Team Liquid.

В следующем раунде нижней сетки плей-офф Entity встретится с BOOM. Virtus.pro же сыграет с победителем пары Fnatic - beastcoast.

Напомним, что мейджор PGL Arlington Major 2022 проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне (штат Техас, США). Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4570 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982739-pgl-arlington-major-2022-virtuspro-entity-i-boom-proshli-v-sleduyuschiy-krug-pley-off/