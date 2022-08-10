PGL Arlington Major 2022: 10 августа стартует нижняя сетка плей-офф

10 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут встречи плей-офф в нижней сетке летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.
Проигравшие в четвертьфинале виннеров четыре коллектива (BOOM, Entity, Virtus.pro, Fnatic) попытаются пройти дальше в нижней сетке. Там их ждут четыре команды - beastcoast, RNG, EG и Team Liquid.
Матчи плей-офф пройдут по системе best-of-3.
Напомним, что призовой фонд мейджора PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.
Расписание игр первого раунда нижней сетки плей-офф:
10 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)
BOOM - Team Liquid
11 августа, 00:00
Entity - EG
11 августа, 03:00
Virtus.pro - RNG
11 августа, 21:00
Fnatic - beastcoast
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982557-pgl-arlington-major-2022-10-avgusta-startuet-nizhnyaya-setka-pley-off/