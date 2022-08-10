PGL Arlington Major 2022: определились полуфиналисты верхней сетки плей-офф

Киберспортивная команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/lgdgaming

В американском городе Арлингтон (штат Техас) прошли четвертьфинальные матчи верхней сетки плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Главные фавориты турнира PSG.LGD уверенно разобрались с командой BOOM - 2:0. Коллектив OG в упорной борьбе одолел Entity со счетом 2:1.

Такой же счет был зафиксирован в матче Team Spirit - Virtus.pro. Победители The International 10 вышли в полуфинал виннеров. Team Aster победила команду Fnatic - 2:0.

Таким образом, в полуфинале верхней сетки состоятся два матча: PSG.LGD - OG и Team Spirit - Team Aster.

Проигравшие в четвертьфинале виннеров коллективы сразятся в нижней сетке плей-офф.

Напомним, что призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982549-pgl-arlington-major-2022-opredelilis-polufinalisty-verhney-setki-pley-off/