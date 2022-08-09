PGL Arlington Major 2022: появилось расписание игр плей-офф

Иллюстративное фото: pixabay.com

9 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут первые встречи плей-офф летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Сегодня в плей-офф верхней сетки состоятся четыре матча.

Один из главных фаворитов турнира PSG.LGD сразится с командой ВOOM. Entity выявит сильнейшего в матче с OG. Соперником Team Spirit станет Virtus.pro. Команда Aster сыграет с Fnatic.

Отметим, что все встречи пройдут по системе best-of-3.

Представляем вашему вниманию расписание игр в верхней сетке плей-офф:

9 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

PSG.LGD - BOOM

10 августа, 00:00

Entity - OG

10 августа, 03:00

Team Spirit - Virtus.pro

10 августа, 06:00

Aster - Fnatic

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982331-poyavilos-raspisanie-igr-pley-off-pgl-arlington-major-2022/