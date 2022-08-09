Завершился групповой этап PGL Arlington Major 2022

Dota 2. Фото: UGC

В американском городе Арлингтон (штат Техас) прошли заключительные матчи группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

По итогам последнего тура группового этапа определились все участники плей-офф в группе В.

В верхнюю сетку пробились: PSG.LGD, Virtus.pro, Fnatic и OG. В нижней сетке выступят RNG и Team Liquid. Покинули турнир Talon, Thunder и Soniqs.

Ранее стали известны все участники плей-офф в группе А.

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Результаты последнего тура в группе В:

Soniqs - Virtus.pro - 0:2

RNG - Team Liquid - 1:1

Thunder - PSG.LGD - 0:2

Talon - OG - 0:2

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982330-zavershilsya-gruppovoy-etap-pgl-arlington-major-2022/