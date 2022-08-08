PGL Arlington Major 2022: 8 августа пройдут заключительные игры в группе А

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8 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) состоятся заключительные игры группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ.

По итогам вчерашнего игрового дня определились все участники плей-офф в группе В. В верхнюю сетку плей-офф пробились Team Aster, Entity, Team Spirit, BOOM, в нижнюю - EG и Beastcoast.

На сегодня запланированы заключительные игры в группе А.

К слову, в группе А первое место досрочно заняла команда PSG.LGD. В активе китайского коллектива 13 очков (шесть побед и одна ничья).

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Расписание заключительных игр в группе А:

8 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

Soniqs - Virtus.pro

RNG - Team Liquid

Thunder - PSG.LGD

Talon - OG

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982230-pgl-arlington-major-2022-8-avgusta-proydut-zaklyuchitelnye-igry-v-gruppe-a/