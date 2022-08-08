PSG.LGD заняла первое место в группе А на PGL Arlington Major 2022

В американском городе Арлингтон (штат Техас) завершился четвертый соревновательный день летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.
По их итогам определились все участники плей-офф в группе В.
В верхнюю сетку плей-офф пробились Team Aster, Entity, Team Spirit и BOOM. В нижней сетке плей-офф выступят EG и Beastcoast. Покинули турнир NAVI и Tundra.
В группе А первое место себе гарантировала команда PSG.LGD. На счету прошлогоднего финалиста The International шесть побед и одна ничья.
Представляем вашему вниманию результаты четвертого игрового дня:
Группа А
Talon - Liquid - 1:1
Soniqs - Fnatic - 0:2
OG - Thunder - 2:0
VP - PSG.LGD - 0:2
OG - VP - 0:2
RNG - PSG.LGD - 0:2
Fnatic - Talon - 1:1
Thunder - Liquid - 1:1
Группа В
Aster - BOOM - 1:1
Spirit - NAVI - 2:0
Entity - EG - 2:0
Tundra - beastcoast - 1:1
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982228-psglgd-zanyala-pervoe-mesto-v-gruppe-a-na-pgl-arlington-major-2022/