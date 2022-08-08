PSG.LGD заняла первое место в группе А на PGL Arlington Major 2022

Команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/Gamers8GG

В американском городе Арлингтон (штат Техас) завершился четвертый соревновательный день летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

По их итогам определились все участники плей-офф в группе В.

В верхнюю сетку плей-офф пробились Team Aster, Entity, Team Spirit и BOOM. В нижней сетке плей-офф выступят EG и Beastcoast. Покинули турнир NAVI и Tundra.

В группе А первое место себе гарантировала команда PSG.LGD. На счету прошлогоднего финалиста The International шесть побед и одна ничья.

Представляем вашему вниманию результаты четвертого игрового дня:

Группа А

Talon - Liquid - 1:1

Soniqs - Fnatic - 0:2

OG - Thunder - 2:0

VP - PSG.LGD - 0:2

OG - VP - 0:2

RNG - PSG.LGD - 0:2

Fnatic - Talon - 1:1

Thunder - Liquid - 1:1

Группа В

Aster - BOOM - 1:1

Spirit - NAVI - 2:0

Entity - EG - 2:0

Tundra - beastcoast - 1:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982228-psglgd-zanyala-pervoe-mesto-v-gruppe-a-na-pgl-arlington-major-2022/