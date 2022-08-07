Вышло расписание четвертого игрового дня на PGL Arlington Major 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут решающие матчи группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Напомним, что по итогам третьего игрового дня команда Team Aster гарантировала себе участие в верхней сетке плей-офф. Коллектив из Китая уверенно лидирует в группе В (9 очков).

В группе А первенствует финалист The International 10 - PSG.LGD. На счету команды из Поднебесной девять баллов.

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Представляем вашему вниманию расписание четвертого игрового дня:

Группа А

7 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

Talon - Liquid

Soniqs - Fnatic

OG - Thunder

VP - PSG.LGD

8 августа, 01:00

OG - VP

RNG - PSG.LGD

Fnatic - Talon

Thunder - Liquid

Группа В

7 августа, 23:00

Aster - BOOM

Spirit - NAVI

Entity - EG

Tundra - beastcoast

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982108-vyshlo-raspisanie-chetvertogo-igrovogo-dnya-na-pgl-arlington-major-2022/