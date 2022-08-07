PGL Arlington Major 2022: Team Aster вышла в верхнюю сетку плей-офф

Team Aster. Фото: twitter.com/teamastercn

В американском городе Арлингтон (штат Техас) завершился очередной тур группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

По итогам третьего соревновательного дня определился первый участник верхней сетки плей-офф. Им стала команда Team Aster, которая уверенно лидирует в группе В с девятью очками.

Столько же очков на счету финалиста прошлогоднего The International - PSG.LGD. Команда из Китая удерживает лидерство в группе А.

Коллективы из СНГ Virtus.pro и Team Spirit идут в тройке лучших в своих группах.

Представляем вашему вниманию результаты третьего игрового дня на PGL Arlington Major 2022:

Группа A

OG - Soniqs - 1:1

Liquid - PSG.LGD - 0:2

Thunder - Fnatic - 1:1

RNG - Talon - 2:0

Liquid - Fnatic - 0:2

Thunder - VP - 1:1

PSG.LGD - Soniqs - 1:1

RNG - OG - 0:2

Группа В

NAVI - BOOM - 0:2

Entity - Spirit - 1:1

Aster - beastcoast - 1:1

EG - Tundra - 1:1

Tundra - Aster - 0:2

NAVI - EG - 0:2

BOOM - Spirit - 1:1

beastcoast - Entity - 1:1

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982105-pgl-arlington-major-2022-team-aster-vyshla-v-verhnyuyu-setku-pley-off/