PGL Arlington Major 2022: вышло расписание третьего игрового дня

Сегодня в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут матчи группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.
По итогам второго игрового дня в группе А уверенно лидирует финалист The International 10 - PSG.LGD (6 очков). На счету китайского коллектива три победы из трех.
В группе В на первое место поднялась команда Aster (6 очков). Победитель TI10 коллектив из СНГ Team Spirit расположился на четвертом месте.
Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.
Сегодня пройдут матчи третьего игрового дня:
Группа А
6 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)
OG - Soniqs
Liquid - PSG.LGD
Thunder - Fnatic
RNG - Talon
7 августа, 01:00
Liquid - Fnatic
Thunder - VP
PSG.LGD - Soniqs
RNG - OG
Группа В
6 августа, 23:00
NAVI - BOOM
Entity - Spirit
Aster - beastcoast
EG - Tundra
7 августа, 03:00
Tundra - Aster
NAVI - EG
BOOM - Spirit
beastcoast - Entity
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982066-pgl-arlington-major-2022-vyshlo-raspisanie-tretego-igrovogo-dnya/