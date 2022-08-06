PGL Arlington Major 2022: вышло расписание третьего игрового дня

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдут матчи группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

По итогам второго игрового дня в группе А уверенно лидирует финалист The International 10 - PSG.LGD (6 очков). На счету китайского коллектива три победы из трех.

В группе В на первое место поднялась команда Aster (6 очков). Победитель TI10 коллектив из СНГ Team Spirit расположился на четвертом месте.

Напомним, что общий призовой фонд PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Сегодня пройдут матчи третьего игрового дня:

Группа А

6 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

OG - Soniqs

Liquid - PSG.LGD

Thunder - Fnatic

RNG - Talon

7 августа, 01:00

Liquid - Fnatic

Thunder - VP

PSG.LGD - Soniqs

RNG - OG

Группа В

6 августа, 23:00

NAVI - BOOM

Entity - Spirit

Aster - beastcoast

EG - Tundra

7 августа, 03:00

Tundra - Aster

NAVI - EG

BOOM - Spirit

beastcoast - Entity

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982066-pgl-arlington-major-2022-vyshlo-raspisanie-tretego-igrovogo-dnya/