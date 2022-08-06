PSG.LGD идет без потерь на PGL Arlington Major 2022

Киберспортивная команда PSG.LGD. Фото: twitter.com/lgdgaming

В американском городе Арлингтон (штат Техас) завершился второй соревновательный день летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

По итогам второго игрового дня стопроцентный показатель побед сохранила лишь одна команда - финалист The International 10 - PSG.LGD. Коллектив из Китая одержал три победы из трех и возглавил группа А.

В группе В лидирует команда Aster (6 очков), на счету которой две победы и две ничьих. Победитель TI10 команда Team Spirit идет на четвертом месте.

Напомним, что общий призовой фонд турнира PGL Arlington Major 2022 составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Результаты второго игрового дня:

Группа А

PSG.LGD - OG - 2:0

VP - Talon - 2:0

Fnatic - RNG - 1:1

Thunder - Soniqs - 1:1

Fnatic - PSG.LGD - 0:2

Liquid - VP - 1:1

Thunder - RNG - 0:2

Soniqs - Talon - 0:2

Группа В

Aster - NAVI - 1:1

Tundra - Entity - 1:1

BOOM - beastcoast - 0:2

Spirit - EG - 0:2

Spirit - Aster - 1:1

Tundra - NAVI - 0:2

EG - beastcoast - 1:1

Entity - BOOM - 2:0

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1982061-psglgd-idet-bez-poter-na-pgl-arlington-major-2022/