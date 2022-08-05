Вышло расписание второго игрового дня на PGL Arlington Major 2022

4 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) стартовал летний мейджор по дисциплине Dota 2 PGL Arlington Major 2022, который продлится до 14 августа, передает NUR.KZ.
По итогам первого соревновательного стопроцентный показатель побед сохранили три команды: Team Aster, Team Spirit и PSG.LGD.
Отметим, что чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.
Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.
Представляем вашему вниманию расписание второго игрового дня:
5 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)
PSG.LGD - OG
Aster - NAVI
VP - Talon
Fnatic - RNG
5 августа, 23:00
Thunder - Soniqs
Tundra - Entity
BOOM - beastcoast
Spirit - EG
6 августа, 01:00
Fnatic - PSG.LGD
Liquid - VP
Thunder - RNG
Soniqs - Talon
6 августа, 03:00
Spirit - Aster
Tundra - NAVI
EG - beastcoast
Entity- BOOM
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981945-vyshlo-raspisanie-vtorogo-igrovogo-dnya-na-pgl-arlington-major-2022/