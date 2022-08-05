Вышло расписание второго игрового дня на PGL Arlington Major 2022

Team Spirit. Фото: Twitter The International

4 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) стартовал летний мейджор по дисциплине Dota 2 PGL Arlington Major 2022, который продлится до 14 августа, передает NUR.KZ.

По итогам первого соревновательного стопроцентный показатель побед сохранили три команды: Team Aster, Team Spirit и PSG.LGD.

Отметим, что чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.

Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Представляем вашему вниманию расписание второго игрового дня:

5 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

PSG.LGD - OG

Aster - NAVI

VP - Talon

Fnatic - RNG

5 августа, 23:00

Thunder - Soniqs

Tundra - Entity

BOOM - beastcoast

Spirit - EG

6 августа, 01:00

Fnatic - PSG.LGD

Liquid - VP

Thunder - RNG

Soniqs - Talon

6 августа, 03:00

Spirit - Aster

Tundra - NAVI

EG - beastcoast

Entity- BOOM

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981945-vyshlo-raspisanie-vtorogo-igrovogo-dnya-na-pgl-arlington-major-2022/