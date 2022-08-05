В США стартовал мейджор PGL Arlington Major 2022

В американском городе Арлингтон (штат Техас) стартовал летний мейджор по дисциплине Dota 2 PGL Arlington Major 2022, который пройдет с 4 по 14 августа, передает NUR.KZ.
По итогам первого соревновательного дня группу А возглавила команда Liquid (три очка). В группе В лидерство захватили два коллектива - Team Aster и Team Spirit (по четыре очка).
Напомним, что чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.
Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.
Представляем вашему вниманию результаты первого игрового дня:
Группа А
OG - Fnatic - 1:1
Soniqs - Liquid - 0:2
VP - RNG - 1:1
Talon - PSG.LGD - 0:2
Talon - Thunder - 1:1
OG - Liquid - 1:1
Soniqs - RNG - 1:1
Fnatic - VP - 1:1
Группа В
Entity - NAVI - 2:0
Aster - EG - 2:0
beastcoast - Spirit - 0:2
Tundra - BOOM - 1:1
Tundra - Spirit - 0:2
Entity - Aster - 0:2
beastcoast - NAVI - 0:2
BOOM - EG - 2:0
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981941-v-ssha-startoval-meydzhor-pgl-arlington-major-2022/