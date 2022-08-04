Победитель PGL Major Arlington 2022 получит 200 тысяч долларов

Турнир BLAST Premier. Фото: blastpremier.com

Призовой фонд крупнейшего международного турнира PGL Major Arlington 2022 по компьютерной игре Dota 2 составит 500 тысяч долларов, сообщает Sports.ru.

Распределение призового фонда турнира:

1-е место: 200 тысяч долларов и 820 очков DPC; 2-е место: 100 тысяч долларов и 740 очков DPC; 3-е место: 75 тысяч долларов и 670 очков ; 4-е место: 50 тысяч долларов и 590 очков DPC; 5-6-е место: 25 тысяч долларов и 515 очков DPC; 7-8-е место: 12,5 тысяч долларов и 360 очков DPC.

Напомним. что турнир пройдет с 4 по 14 августа 2022 года. Участие в нем примут 17 команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981801-pobeditel-pgl-major-arlington-2022-poluchit-200-tysyach-dollarov/