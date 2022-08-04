Team Spirit потратила на визы и поездку на PGL Arlington Major 2022 25 тысяч евро

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Менеджер команды Team Spirit Руслана "DKLana" прокомментировала предстоящий турнир по Dota 2 PGL Arlington Major 2022, сообщает Telegram-канал Esheriff.

"Team Spirit начала процесс оформления виз в США в мае 2022 года, и получили мы их только несколько дней назад. Перепробовали подачу в пяти странах и получили только в шестой. Для большинства стран приглашения на турнир не были весомым аргументом для групповой или индивидуальной подачи. Приглашения также не были аргументом для экстренной подачи.

Визы получили с первого раза. Поездки и визы суммарно заняли очень много времени и обошлись нам примерно в 25 000 евро. Самый дорогой мейджор для нас за всю историю", – заявила менеджер команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981799-team-spirit-potratila-na-vizy-i-poezdku-na-pgl-arlington-major-2022-25-tysyach-evro/