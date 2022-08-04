PGL покажет мейджор PGL Arlington Major 2022 в разрешении 4K

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Турнирный оператор PGL будет транслировать летний мейджор PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2 на платформе YouTube в разрешении 4K, пишет Cybersport.ru.

Эфиры на Twitch пройдут в меньшем качестве.

Официальную русскоязычную трансляцию проведет казахстанский турнирный оператор Fissure. Кроме того, освещать чемпионат на русском языке будут Ярослав NS Кузнецов и "Старперхаб", Александр Nix Левин, Евгений Sh4dowehhh Алексеев и другие.

Напомним, что PGL Arlington Major 2022 пройдет с 4 по 14 августа на LAN в американском городе Арлингтоне. 17 команд разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 4,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.

С расписанием первого игрового дня можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981765-pgl-pokazhet-meydzhor-pgl-arlington-major-2022-v-razreshenii-4k/