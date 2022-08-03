Стало известно расписание турнира PGL Arlington Major 2022

Вышло расписание группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, который пройдет 4-14 августа в Арлингтоне (США), передает NUR.KZ.
Напомним, что чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.
Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.
Расписание первого соревновательного дня:
Группа А
4 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)
OG - Fnatic
Soniqs - Liquid
VP - RNG
Talon - PSG.LGD
5 августа, 01:00
Talon - Thunder
OG - Liquid
Soniqs - RNG
Fnatic - VP
Группа В
4 августа, 23:00
Entity - NAVI
Aster - EG
beastcoast - Spirit
Tundra - BOOM
5 августа, 03:00
Tundra - Spirit
Entity - Aster
beastcoast - NAVI
BOOM - EG
Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам бонус +200% к первому депозиту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981607-stalo-izvestno-raspisanie-turnira-pgl-arlington-major-2022/