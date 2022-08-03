Стало известно расписание турнира PGL Arlington Major 2022

Один из турниров PGL Major. Фото: twitter.com/pglesports

Вышло расписание группового этапа летнего мейджора PGL Arlington Major 2022 по дисциплине Dota 2, который пройдет 4-14 августа в Арлингтоне (США), передает NUR.KZ.

Напомним, что чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.

Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Расписание первого соревновательного дня:

Группа А

4 августа, 21:00 (по времени Нур-Султана)

OG - Fnatic

Soniqs - Liquid

VP - RNG

Talon - PSG.LGD

5 августа, 01:00

Talon - Thunder

OG - Liquid

Soniqs - RNG

Fnatic - VP

Группа В

4 августа, 23:00

Entity - NAVI

Aster - EG

beastcoast - Spirit

Tundra - BOOM

5 августа, 03:00

Tundra - Spirit

Entity - Aster

beastcoast - NAVI

BOOM - EG

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам бонус +200% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981607-stalo-izvestno-raspisanie-turnira-pgl-arlington-major-2022/