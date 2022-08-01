В США стартует PGL Arlington Major 2022 по Dota 2

Иллюстративное фото: pexels.com

С 4 по 14 августа в американском городе Арлингтон (штат Техас) пройдет летний мейджор PGL Arlington Major 2022 с участием 17 команд по дисциплине Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Коллективы разделят призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 4 570 очков DPC.

Чемпионат пройдет в два этапа: групповой и плей-офф. По итогам первой стадии турнир покинут пять команд, а оставшиеся 12 коллективов продолжат борьбу в сетке формата double-elimination.

Все матчи группового этапа пройдут в формате bo2, а в плей-офф, за исключением гранд-финала, — в bo3. Решающее противостояние проведут в серии до трех побед.

Групповой этап

Группа А: Fnatic, Liquid, OG, PSG.LGD, Quincy Crew, RNG, Talon, Thunder, VP.

Группа В: Aster, beastcoast, BOOM, EG, Entity, NAVI, Spirit, Tundra.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1981208-v-ssha-startuet-pgl-arlington-major-2022-po-dota-2/