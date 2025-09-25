"Вы позорите бокс": Жанибек Алимханулы обратился к чемпионам

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы на своей странице в соцсети Х обратился к действующим чемпионам с призывом встретиться с ним на ринге, передает NUR.KZ.

"Чемпионы, у меня нет времени за вами гоняться. Вы позорите бокс! Если не соглашаетесь на бой, зачем вообще держите титул? Я не думал, что будет так сложно!" - написал Алимханулы.

Позже он опубликовал еще один пост, намекнув на желание встретиться на ринге с американским боксером Теренсом Кроуфордом.

"Если бы Кроуфорд согласился на бой со мной, я бы с радостью с ним встретился. И наш бой был бы таким, за которым каждый болельщик наблюдал бы с волнением, не желая пропустить ни секунды", - заявил казахстанец.

Отметим, что в начале апреля Алимханулы защитил два титула чемпиона мира, встретившись на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут.

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев, 12 из них — нокаутами.

Ранее спортсмен сообщал, что отправился в США для подготовки к следующему бою. Состоится он, вероятнее всего, в ноябре.

К слову, Алимханулы неоднократно бросал вызов Карлосу Адамесу, чтобы провести объединительный поединок и стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. А в августе вызов бросили уже самому Алимханулы - поединок ему предложил британский боксер Дензел Бентли.

