Британский боксер обратился к Жанибеку Алимханулы с предложением провести реванш

Британский боксер Дензел Бентли обратился к казахстанскому чемпиону мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеку Алимханулы с предложением провести реванш, передает NUR.KZ.
Боксеры уже встречались на профессиональном ринге в 2022 году. В том поединке за титул чемпиона мира WBO Алимханулы единогласным решением судей одержал победу.
После поражения Бентли неоднократно бросал вызовы "Qazaq style" и предлагал провести реванш.
В этот раз британец ответил на пост Алимханулы в социальной сети X, в котором казахстанец обращался к Карлосу Адамесу.
«Адамес! Ты где?» — написал Алимханулы.
Бентли ответил Жанибеку с вызовом: «К черту это всё. Где ты?»
Отметим, что на данный момент Дензел Бентли владеет поясом чемпиона Великобритании в среднем дивизионе, а также титулом WBO International и Европейского боксёрского совета.
