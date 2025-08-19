Британский боксер обратился к Жанибеку Алимханулы с предложением провести реванш

Британский боксер Дензел Бентли обратился к казахстанскому чемпиону мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеку Алимханулы с предложением провести реванш, передает NUR.KZ.

Боксеры уже встречались на профессиональном ринге в 2022 году. В том поединке за титул чемпиона мира WBO Алимханулы единогласным решением судей одержал победу.

После поражения Бентли неоднократно бросал вызовы "Qazaq style" и предлагал провести реванш.

В этот раз британец ответил на пост Алимханулы в социальной сети X, в котором казахстанец обращался к Карлосу Адамесу.

«Адамес! Ты где?» — написал Алимханулы.

Бентли ответил Жанибеку с вызовом: «К черту это всё. Где ты?»

Отметим, что на данный момент Дензел Бентли владеет поясом чемпиона Великобритании в среднем дивизионе, а также титулом WBO International и Европейского боксёрского совета.

