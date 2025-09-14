Наталья Богданова принесла шестое золото сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в финале чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки в финале весовой категории до 70 килограммов была австралийская боксерша Лекеиша Перголити.

Первый раунд уверенно у всех судей со счетом 5:0 забрала Богданова. Во втором отрезке прессинг продолжился, и снова преимущество было у казахстанки. В третьей трехминутке Наталья закрепила успех и одержала итоговую победу единогласным решением судей.

26-летняя Наталья Богданова впервые в своей карьере стала чемпионкой мира на взрослом уровне. В ее активе бронза ЧМ по боксу от другой международной федерации - IBA.

Таким образом, женская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира World Boxing с шестью медалями в активе. Чемпионками первенства стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.