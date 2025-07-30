Скандал в боксе: чемпиона Олимпиады-2024 из Узбекистана поймали на допинге и отстранили

Международное агентство по тестированию (ITA) сделало заявление о том, что олимпийский чемпион по боксу Лазизбек Муллажонов провалил допинг-тест, передает NUR.KZ.

ITA, возглавляющее независимую антидопинговую программу World Boxing, сообщило, что боксер из Узбекистана уже уведомлен о том, что в его анализах обнаружены метаболиты метастерона.

По данным ITA, метастерон запрещен ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) и относится к анаболическим андрогенным стероидам, его нельзя принимать как в соревновательный период, так и вне его. Сообщается, что метастерон способствует быстрому росту мышц, увеличению силы и мощности.

"Спортсмен проинформирован об этом случае и имеет право запросить анализ пробы B. Если анализ пробы B будет запрошен и подтвердит результат пробы A, дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил.

Если анализ пробы B не будет запрошен, дело также будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. Спортсмену будет предоставлена возможность представить свои объяснения по результату", - сказано в заявлении.

По правилам, на спортсмена уже наложено обязательное временное отстранение.

Сам боксер пока не комментировал заявление ITA. Кроме того, Федерация бокса Узбекистана пока также не делала никаких заявлений.

Напомним, на Олимпиаде в Париже -2024 Лазизбек Муллажонов в финале весовой категории до 92 килограммов разгромил азербайджанца кубинского происхождения Лорена Альфонсо. Все пятеро судьей отдали каждый из трех раундов узбекистанцу, для которого Олимпиада-2024 также была дебютной.

Добавим, что у главного тренера сборной Узбекистана по боксу Тулкина Киличева остановилось сердце на Олимпиаде в Париже. Ему спасли жизнь два члена медицинской бригады федерации бокса Великобритании.

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