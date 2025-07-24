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    Спорт

      Месяц на переговоры: WBO назвала обязательного соперника для Усика

      Опубликовано:

      Украинский боксер Александр Усик
      Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

      Всемирная боксерская организация (WBO) на официальном сайте опубликовала документ, посвященный обязательной защите для Александра Усика, передает NUR.KZ.

      19 июля 38-летний украинец на турнире в Лондоне нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

      Теперь Усик владеет поясами по всем престижным версиям, в том числе WBO. Эта организация заявил, что следующим обязательным претендентом на ее титул должен стать Джозеф Паркер. В WBO постановили, что сторонам украинца и новозеландца необходимо начать переговоры для проведения боя.

      Если за 30 дней не будет достигнута договоренность, организация откроет промоутерские торги. Данная процедура также может быть запрошена любой из сторон во время переговоров. Минимальная денежная планка для тяжелого дивизиона — 1 миллион долларов (около 540 миллионов тенге по нынешнему курсу).

      "Наконец, оставляем за собой право выносить любые дальнейшие решения, которые сочтем необходимыми, полезными и целесообразными для достижения целей, реализации политики и правил WBO", — говорится в заявлении.

      Таким образом, в случае отказа от боя с Паркером или при неудачных переговорах Усик рискует лишиться пояса WBO, что приведет к потере звания абсолютного чемпиона мира. В первый раз украинец остался без этого титула, так как освободил пояс IBF, который впоследствии забрал Дюбуа.

      33-летний Паркер на данный момент является временным чемпионом WBO в тяжелом весе. Он получил это звание в марте прошлого года благодаря победе над китайцем Чжаном Чжилэем. В последнем поединке в феврале новозеландец защитил пояс, нокаутировав конголезца Мартина Баколе.

      В 2016 году Паркер уже становился полноценным чемпионом мира по версии WBO. Он защитил это звание дважды, но в марте 2018-го потерял его, потерпев первое поражение в карьере — от англичанина Энтони Джошуа.

      Всего на профессиональном ринге Паркер выиграл 36 боев (24 — нокаутами) и уступил трижды (один раз — нокаутом). На данный момент новозеландец идет на серии из шести побед.

      Усик же выиграл все 24 поединка в профессиональной карьере (15 из них — нокаутами)

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