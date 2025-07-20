Призер Олимпиады Сакен Бибосынов нокаутом выиграл дебютный бой на профессиональном ринге
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Казахстанский боксер Сакен Бибосынов с досрочной победы дебютировал на профессиональном ринге, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Спортсмен выступил на турнире в Бишкеке — столице Кыргызстана. Его соперником по бою во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) был филиппинец Кристиан Легане.
Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился досрочно. Бибосынову уже в стартовом отрезке удался точный встречный удар по корпусу. Оппонент упал и не смог продолжить бой.
Для 33-летнего казахстанца это был дебют на профессиональном ринге. При этом Бибосынов окончательно не заявлял об уходе из любительского бокса. Напомним, в его активе бронза Олимпиады-2020 в Токио, а также золото чемпионата мира 2021 года.
Легане впервые в карьере проиграл досрочно. На счету 23-летнего филиппинца теперь шесть побед (четыре — нокаутами) при двух поражениях (одно — нокаутом) и трех ничьих.
Ранее на турнире в США выступили другие именитые казахстанские боксеры Данияр Елеусинов и Иван Дычко, которые также оформили нокауты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2267019-prizer-olimpiady-saken-bibosynov-nokautom-vyigral-debyutnyy-boy-na-professionalnom-ringe/
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