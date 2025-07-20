Призер Олимпиады Сакен Бибосынов нокаутом выиграл дебютный бой на профессиональном ринге

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов с досрочной победы дебютировал на профессиональном ринге, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Спортсмен выступил на турнире в Бишкеке — столице Кыргызстана. Его соперником по бою во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) был филиппинец Кристиан Легане.

Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился досрочно. Бибосынову уже в стартовом отрезке удался точный встречный удар по корпусу. Оппонент упал и не смог продолжить бой.

Для 33-летнего казахстанца это был дебют на профессиональном ринге. При этом Бибосынов окончательно не заявлял об уходе из любительского бокса. Напомним, в его активе бронза Олимпиады-2020 в Токио, а также золото чемпионата мира 2021 года.

Легане впервые в карьере проиграл досрочно. На счету 23-летнего филиппинца теперь шесть побед (четыре — нокаутами) при двух поражениях (одно — нокаутом) и трех ничьих.

Ранее на турнире в США выступили другие именитые казахстанские боксеры Данияр Елеусинов и Иван Дычко, которые также оформили нокауты.

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