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    Спорт

      Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов нокаутом выиграл первый за пять лет бой в США

      Опубликовано:

      Казахстанский боксер Данияр Елеусинов
      Данияр Елеусинов. Фото: All Stars Boxing

      Казахстанский боксер Данияр Елеусинов одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге и сохранил идеальный рекорд, передает корреспондент NUR.KZ.

      Спортсмен выступил в главном поединке турнира в Вашингтоне (штат Пенсильвания, США). Его соперником в рамках средней весовой категории (до 72,6 кг) был филиппинец Джеймс Бэйкон.

      Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился досрочно. Уже во втором отрезке после одной из атак Елеусинова его оппонент оказался на настиле. Бэйкон не смог продолжить поединок, и рефери зафиксировал технический нокаут.

      Для 34-летнего Елеусинова это первый бой в США с ноября 2020 года. На профессиональном ринге он выиграл все 13 поединков, восемь из них — нокаутами.

      Напомним, на любительском уровне казахстанец становился победителем Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионатов мира и Азии, а также Азиатских игр.

      Что касается 35-летнего Бэйкона, то на его счету теперь 26 побед (17 — нокаутами) при шести поражениях (три — нокаутами).

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