Двукратный олимпийский призер Иван Дычко оформил нокаут в первом раунде на турнире в США

Титулованный казахстанский боксер Иван Дычко одержал уверенную досрочную победу в очередном поединке на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире в Вашингтоне (штат Пенсильвания, США). Изначально планировалось, что его соперником станет американец Скайлар Лейси, но представителя США заменил его соотечественник Самуэль Кроссед.

Противостояние в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) было рассчитано на восемь раундов, однако завершилось досрочно. Уже в стартовом отрезке Дычко смог оформить нокаут.

Теперь в активе 34-летнего казахстанца победы во всех 15 боях на профессиональном ринге, 14 из них были досрочными. Напомним, на любительском уровне Дычко выиграл бронзу Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также он побеждал на Азиатских играх и чемпионате Азии.

Что касается 38-летнего Кросседа, то он уступил в четвертый раз подряд. Всего на счету американца теперь 11 побед (семь — нокаутами) при пяти поражениях (три — нокаутами) и одной ничьей.

Напомним, на этом же турнире в США выступил Данияр Елеусинов. Олимпийский чемпион из Казахстана, как и Дычко, одержал победу нокаутом.

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