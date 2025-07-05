Шесть боксеров сборной Казахстана вышли в финал Кубка мира в Астане
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Шесть представителей мужской сборной Казахстана по боксу одержали победы в полуфинале этапа Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В шестой соревновательный день третьего этапа Кубка мира по боксу состоялись полуфинальные поединки, по итогам которых определились все финалисты соревнований.
В наилегчайшей весовой категории до 50 килограммов Санжар Ташкенбай победил азербайджанца Субхана Мамедова единогласным решением судей со счетом 5:0.
В дивизионе до 55 килограммов Махмуд Сабырхан одержал победу над представителем Болгарии Ясеном Радевым.
В весе до 75 килограммов Сабыржан Аккалыков выиграл у Нихилла Дубея из Индии.
В категории 85 килограммов Бекзад Нурдаулетов победил турецкого спортсмена Самета Эрсоя.
В заключительном поединке соревновательного дня капитан команд Айбек Оралбай одержал победу в весовой категории свыше 90 килограммов над азербайджанцем Мухаммадом Абдуллаевым единогласным решением судей.
Ранее, без боя в решающую стадию вышел серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай.
Таким образом, завтра, в финальных поединках за золотые медали этапа Кубка мира поборются шесть представителей мужской сборной Казахстана. Столько же отечественных спортсменок вышли в финал от женской команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262732-shest-bokserov-iz-sbornoy-kazahstana-vyshli-v-final-kubka-mira-v-astane/
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